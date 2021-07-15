شبيبة الساورة ترفض تعيين الحكم بوسليماني وتتهم عمارة وبيشاري

إنتقدت إدارة فريق شبيبة الساورة اللجنة المركزية للتحكيم عقب تعيينها الحكم بوسليماني لإدارة مباراة القمة من ا لجولة الـ32 من الرابطة المحترفة بين شبيبة الساورة ووفاق سطيف المزمع إجرائها يوم السبت المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق لفريق شبيبة الساورة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك بيانا إتهمت فيه رئيس الإتحاد الجزائري شرف الدين عمارة ورئيس اللجنة المركزية للتحكيم محمد بيشاري بتكسير الفريق البشاري

وجاء في بيان شبيبة الساورة: ”

للأسف تتواصل التعيينات العشوائية للحكام و هذه المرة تم تعيين كوشمار الشبيية بوسليماني الذي افسد لقاء الكاس بين الساورة و مقرة (لقطة بوقاش تحت أنظاره بدون اي رد فعل ) كذلك ضربات الجزاء و الإعتدائات الخطيرة التي لم يدون اي حرف مما حدث فيها على ورقة اللقاء .

من هنا نطرح الكثير من الأسئلة على رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم عمارة شرف الدين و رئيس لجنة التحكيم بيشاري

ما الذي يتم طبخه على نار هادئة قبل المباراة الحاسمة يوم السبت و لماذا شبيبة الساورة فقط خاصة ان الفريق اصبح يواجه البرمجة النارية و بعد المسافة و الحكام اصحاب المهمات القدرة