شبيبة الساورة تستعيد نغمة الانتصارات وتتفوق على ترجي مستغانم بثلاثية مثيرة

حقق فريق شبيبة الساورة فوزًا مهمًا، اليوم السبت، على حساب ضيفه ترجي مستغانم بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في اللقاء الذي احتضنه ملعب 20 أوت ببشار، لحساب الجولة الثالثة عشرة من الرابطة المحترفة.

ودخل أصحاب الأرض المواجهة بعزيمة كبيرة من أجل تدارك سلسلة النتائج السلبية التي لازمتهم في الجولات الماضية، ونجحوا في حسم اللقاء لصالحهم، مكنهم من استعادة الثقة وتحقيق فوز ثمين أمام منافس مباشر.

وبهذا الانتصار، رفع “نسور الجنوب” رصيدهم إلى 19 نقطة، ليرتقوا إلى المركز الخامس في جدول الترتيب، منهين بذلك ثلاث هزائم متتالية تكبدوها أمام كل من مولودية الجزائر، أتلتيك بارادو واتحاد خنشلة، في عودة موفقة إلى سكة النتائج الإيجابية.

في المقابل، واصل ترجي مستغانم نتائجه السلبية هذا الموسم، حيث فشل في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي، منذ انتصاره الأخير أمام وفاق سطيف في الجولة السادسة. ويقبع الفريق حاليًا في المركز ما قبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ما يزيد من تعقيد وضعيته ويضعه أمام ضرورة تدارك الوضع في الجولات المقبلة.

فوز يعيد الأمل لشبيبة الساورة في البقاء قريبًا من كوكبة المقدمة، فيما تتواصل معاناة ترجي مستغانم الذي بات مطالبًا برد فعل سريع لتفادي الغرق أكثر في أسفل الترتيب.