شبيبة الساورة تستنكر تهميش رئيس رابطة إليزي من المكتب الفيدرالي

إستنكر فريق شبيبة الساورة الطريقة التي أبعد بها رئيس رابطة إليزي بشير منصوري من المكتب الفيدرالي للمترشح الجديد شرف الدين عمارة.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق شبيبة الساورة على شبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك، إستنكرت فيه الطريقة التي ابعد فيها رئيس رابطة إليزي من المكتب الفيدرالي الجديد.

بيان شبيبة الساورة

“بعد ان تم تعيينه كعضو في المكتب الفدرالي هذا الأسبوع بلغ السيد بشير منصوري رئيس رابطة إليزي خبر تنحيته بطريقة همجية لا تشرف كرة القدم الجزائرية خصوصاً بعد إخطاره بتقديم طعن لدى لجنة الترشيحات .

إدارة شبيبة الساورة تستنكر بشدة ما تم فعله لإبن الجنوب بكل عنصرية و تهميش اتجاه الأستاذ و المربي منصوري الذي يحمل في رصيده العلمي شهادات عليا تخول له افتكاك مكانته في المكتب الفدرالي الذي سيترأسه شرف الدين عمارة”.