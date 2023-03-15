شبيبة الساورة تستهدف الفوز في افتتاح مشوارها ضمن كأس الأندية العربية

يدخل فريق شبيبة الساورة، أمسية اليوم الأربعاء، غمار منافسة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة مضيفه نادي الكويت الكويتي.

وبعد حطه الرحال بالكويت، يوم الأحد الماضي، استكمل فريق شبيبة الساورة آخر تحضيراته الخاصة بهذه المباراة.

كما يطمح ممثل الجزائر، لتسجيل انطلاقة موفقة، من خلال العودة بنتيجة ايجابية من الكويت، تسمح له بخوض لقاء العودة المقرر بالجزائر بأريحية.

يذكر أن مباراة شبيبة الساورة، ومضيفه الكويت الكويتي، والتي تدخل ضمن الدور التصفوي الأول، مقررة امسية اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف.