شبيبة الساورة تسرح 4 لاعبين

أعلنت إدارة شبيبة الساورة اليوم الأربعاء، عن تسريح 4 لاعبين دفعة واحدة، مع إبقاء القائمة مفتوحة أمام أسماء أخرى مرشحة للرحيل.

وأفادت إدارة نادي الجنوب، في بيان لها، أنها قررت إنشاء لجنة خاصة بالاستقدامات والتسريحات. تضم في كل من المدرب الرئيسي الذي سيتم الإعلان عن اسمه رفقة مساعديه. إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والمكلفين بتسيير شؤون الانتقالات الصيفية المقبلة.

مشيرة إلى أن هذه الخطوة تندرج في في إطار التحضير للموسم المقبل 2025-2026، وتعزيز صفوف الفريق بما يتماشى مع تطلعاته الرياضية.

كما كشفت إدارة الساورة، أنه وضمن أولى قرارات هذه اللجنة. سيتم تسريح كل من الحارس حولي زكرياء، والمدافع الأيمن برياح عز الدين، ووسط الميدان طيب محمد، والمدافع عمران محمد.

مؤكدة في الأخير أن قرارات أخرى بخصوص التسريحات تبقى قيد الدراسة. وسيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة.