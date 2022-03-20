شبيبة الساورة تسقط أمام أورلاندو بيراتس وتُعقد مأموريتها في التأهل

سقط فريق شبيبة الساورة سهرة اليوم الأحد في فخ الهزيمة أمام الضيف أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

المواجهة التي جرت بملعب 05 جويلية الأولمبي انتهت بفوز الضيوف بنتيجة هدفين دون رد.

كما تدخل هاته المواجهة لحساب الجولة الخامسة من المجموعة B لدور مجموعات منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الترتيب الحالي:

1-أورلاندو بيراتس 12 نقاط.

2-الاتحاد الليبي 10 نقاط.

3-شبيبة الساورة 7 نقاط.

4 روايال ليوباردز 0 نقاط.