شبيبة الساورة تسقط بثنائية في غانا وتُعقد مأموريتها

سقط ممثل الكرة الجزائرية فريق شبيبة الساورة أمسية اليوم الأحد بنتيجة هدفين دون رد أمام نادي هارتس أوف أووك الغاني.

مواجهة الذهاب من الدور السادس عشر مُكرر لمُنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم جرت بملعب أوهيني دجان بداية من ال16:00.

وبهذه الخسارة عقد أشبال المدرب قيس اليعقوبي مأموريتهم كثيرا في التأهل لدور المجموعات من المنافسة المُصنفة ثانيا في القارة السمراء.

كما تُلعب مواجهة العودة بملعب 20 أوت 1955 ببشار، وسيكون زملاء لحمري أمام حتمية الفوز بثلاثية دون رد ان أرادوا التأهل.

طالع أيضا: زرواطي يشدد اللهجة مع لاعبيه ويطالبهم بالإستفاقة

أبدى رئيس شبيبة الساورة، محمد زرواطي، عدم رضاه من مردود لاعبيه بداية الموسم الجاري، قبل أن يطالبهم بضرورة الاستفاقة.

وكشف الموقع الرسمي لشبيبة الساورة، عن اجتماع زرواطي بلاعبيه، أين عبّر عن عدم رضاه من مردود بعض اللاعبين الذي خيبوا ظنه.

وشدد زرواطي، اللهجة مع لاعبيه، مطالبا اياهم بالاستفاقة في البطولة، للتنقل إلى أدغال إفريقيا بمعنويات عالية.

يذكر أن شبيبة الساورة، انهزم في أول خرجة له هذا الموسم ضمن البطولة الوطنية، بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهم باتحاد بسكرة.