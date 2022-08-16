شبيبة الساورة تضمن ثامن صفقة في الميركاتو

قامت إدارة شبيبة الساورة برئاسة محمد زرواطي بالتوقيع للاعب لياس دوسن بعقد لمدة سنتين قادما من مولودية العلمة.

وأعلنت إدارة فريق “نسور” الجنوب استقدام اللاعب، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية على الفايسوبك.

كما قالت ان اللاعب انهى الموسم الماضي كهداف في مجموعة وسط شرق من القسم الثاني.

وختمت إدارة زرواطي، أن اللاعب يعتبر ثامن المستقدمين.

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