شبيبة الساورة تضمن خدمات ثمانية لاعبين جدد

نجحت إدارة فريق شبيبة الساورة، في تدعيم تعدادها ضمن فترة التحويلات الصيفية الجارية، تحسبا للموسم الكروي المقبل.

وكشفت إدارة فريق شبيبة الساورة، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية، عن تعاقدها مع 8 لاعبين دفعة واحدة.

ويتعلق الأمر بكل من: بن طالب أسامة، حامق عباس، حدوش الياس، بلميلود كمال، برياح عز الدين، حولي زكرياء، أيمن رحماني، مدان ياسين.

وقام مسؤولو إدارة فريق شبيبة الساورة، بتقديم لاعبيها الجدد بقميص الفريق، عبر صفحتهم الرسمية.