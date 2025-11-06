شبيبة الساورة تطالب بتغيير توقيت مباراتها ضد نادي بارادو

تسعى إدارة فريق شبيبة الساورة، لتغيير توقيت مباراتها المقبلة، لحساب البطولة المحترفة، والتي ستجمعها بالضيف نادي بارادو.

ونشرت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الخميس، بيان في صفحتها الرسمية، كشفت من خلاله، تسلمها وثائق تؤكد اتمام أشغال اصلاح الإنارة بملعب “20 اوت 1955”.

كما أضاف ذات البيان، بأن الإدارة أرفقت وثائق اتمام أشغال اصلاح الانارة، ضمن ملف موجه للجنة معاينة الملاعب، قصد تغيير توقيت مباراتها المقبلة ضد نادي باراو، من الساعة الثانية زوالا، إلى الساعة السادسة مساء.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع شبيبة الساورة، بالضيف نادي بارادو، تدخل ضمن الجولة الحادية عشر، من البطولة المحترفة.