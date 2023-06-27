شبيبة الساورة تطيح بـ “سوسطارة” بثنائية نظيفة

تمكن فريق شبيبة الساورة من الفوز بثنائية نظيفة أمام ضيفه اتحاد العاصمة في اللقاء المتأخر عن الجولة 24.

وانتهت المباراة بتسجيل ثنائية من إمضاء كل من ملال وحمية، التي رفعت الرصيد إلى 37 نقطة في المركز السادس، في حين توقف رصيد سوسطارةعند 39 نقطة في المركز الرابع.

وتنتظر، فريق نسور الجنوب مباراة صعبة في الجولة المقبلة امام الضيف شبيبة القبائل، في اللقاء الذي يسعى من خلاله حمية. ورفقائه للتأكيد و تسلّق سلم الترتيب.

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