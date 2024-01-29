شبيبة الساورة تظفر بخدمات مهاجم اتحاد العاصمة فتوحي

ضمن فريق شبيبة الساورة، اليوم الإثنين، أول صفقاته في الميركاتو الصيفي الجاري، بتعاقده مع المهاجم السابق لاتحاد العاصمة نور الاسلام فتوحي.

وأعلنت إدارة شبيبة الساورة، عبر صفحتها الرسمية، عن توقيع المهاجم فتوحي، على عقد يربطه بالفريق لمدة سنتين.

كما أوضح مسؤولي نادي الجنوب، بأن انتقال فتوجي إلى السورة، تم على شكل صفقة حرة، بعد تحصل اللاعب على وثائقه من اتحاد العاصمة.

ونشرت إدارة شبيبة الساورة، صور لاعبها الجديد نور الاسلام فتوحي، بقميصه الجديد الذي يحمل فيه الرقم (10).