شبيبة الساورة تعزز صدارتها وسي أس سي يزيد من متاعب البرج

حقق فريق شبيبة الساورة ظهيرة اليوم الأربعاء فوزا مهما أمام نادي بارادو بنتيجة 2-1 في إطار الجولة الـ18 من الرابطة المحترفة.

وتمكن ممثل نادي الجنوب من الإنفراد بصدارة الترتيب بـ 35 نقطة بعد الفوز أمام نادي بارادو بملعب الدار البيضاء، وبفارق 3 نقاط عن ملاحقه مولودية وهران الذي تعثر بميدانه أمام جمعية عين مليلة بنتيجة التعادل السلبي.

وفي مباراة أخرى عمق فريق شباب قسنطينة من جراح مضيفه أهلي برج بوعريريج، بعد الفوز الذي حققه أشبال المدرب ميلود حمدي بثلاثية نظيفة.

كما تمكن فريق نصر حسين داي من العودة بنقطة ثمينة من تلمسان أمام الوداد المحلي بنتيجة 1-1.

نتائج مباريات اليوم :

وداد تلمسان 1 – نصر حسين داي 1

أولمبي الشلف 1 – إتحاد بسكرة 0

نادي بارادو 1 – شبيبة الساورة 2

مولودية وهران 0 – جمعية أمل عين مليلة 0

أهلي برج بوعريريج 0 – شباب قسنطينة 3