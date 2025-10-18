شبيبة الساورة تفرض التعادل على مولودية وهران وتعتلي الصدارة مؤقتًا

انتهت مواجهة الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة، بين مولودية وهران وشبيبة الساورة، اليوم السبت، بتعادل إيجابي هدف لمثله.

في مواجهة احتضنها ملعب ميلود هدفي بوهران. وافتتح أصحاب الأرض باب التسجيل مبكرًا عن طريق اللاعب حمرة في الدقيقة 18، بعد تسديدة رائعة من منتصف الميدان باغتت حارس الساورة.

وكاد الحمراوة أن يعززوا تقدمهم قبل نهاية الشوط الأول، غير أن اللاعب مولاي ضيّع ضربة جزاء في الدقيقة 45+1 كانت كفيلة بتعميق الفارق.

وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء، نجح الزوار في تعديل الكفة عبر اللاعب بوطيش من علامة الجزاء، ليقتنصوا نقطة ثمينة من خارج الديار.

بهذا التعادل، رفع شبيبة الساورة رصيدها إلى 15 نقطة لتعتلي الصدارة مؤقتًا، في حين بلغت مولودية وهران النقطة 11 واحتلت المركز السادس في جدول الترتيب.