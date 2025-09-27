شبيبة الساورة تفرض التعادل على نجم بن عكنون

نجحت شبيبة الساورة في العودة بتعادل ثمين (1-1) من ميدان نجم بن عكنون، في المواجهة التي احتضنها ملعب 20 أوت بالعناصر، اليوم السبت، لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

الزوار افتتحوا باب التسجيل عن طريق بوطيش من ركلة جزاء في الدقيقة 26، لكن رد أصحاب الأرض لم يتأخر، حيث تمكن القائد حشود من تعديل الكفة في الدقيقة 39، ليبقى التعادل قائماً حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، رفع نجم بن عكنون رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع مؤقتاً، بعد مشوار تضمن خسارة أمام مولودية وهران في الجولة الأولى، تعادلاً مع شبيبة القبائل واتحاد خنشلة، فوزاً أمام أتلتيك بارادو، إضافة إلى مباراته المؤجلة أمام مولودية الجزائر عن الجولة الثالثة.

أما شبيبة الساورة، فقد واصلت عروضها القوية لتعتلي صدارة الترتيب مؤقتاً برصيد 11 نقطة، حيث جاءت مسيرتها بعد خسارة في الجولة الافتتاحية أمام مولودية البيض، تعادل مع وفاق سطيف، ثم ثلاث انتصارات متتالية على أولمبي الشلف، شباب بلوزداد، واتحاد العاصمة، قبل أن يوقف نجم بن عكنون سلسلتها عند الجولة السادسة.

هذا التعادل يُحسب لفريق الجنوب الذي فرض منطقه خارج الديار وأثبت جاهزيته لمواصلة سباق الريادة في الجولات القادمة.