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الرياضة

شبيبة الساورة تفسخ عقد الحارس سعيدي زكرياء

بقلم محمد.ل
شبيبة الساورة تفسخ عقد الحارس سعيدي زكرياء
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أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الجمعة، عن فسخ عقد حارسها زكرياء سعيدي، المستمر إلى غاية صيف 2025.

وكان سعيدي البالغ من العمر 27 سنة، قد التحق بنسور الجنوب صيف 2019، قادما من أولمبي المدية.

ونشرت إدارة الساورة، رسالة أطلقها الحارس سعيدي، عبر حسابه على “فيسبوك” قال فيها: “من الصعب جدا أن أجد الكلمات المناسبة في هذا الموقف، فبعد أربعة سنوات جاء القرار الصعب، القرار الذي أعلن فيه رحيلي عن الفريق الذي عشت فيه أفضل الفترات.”

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