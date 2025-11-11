شبيبة الساورة تفسخ عقد المدرب لطفي بودراع بالتراضي

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الثلاثاء، عن فسخ العقد بالتراضي مع المدرب لطفي بودراع، الذي قدّم استقالته لأسباب شخصية.

وثمّنت إدارة “نسور الجنوب”، في بيان لها، المجهودات الكبيرة التي قدّمها المدرب بودراع خلال فترة إشرافه على العارضة الفنية للفريق، لا سيما في نهاية الموسم الماضي، حيث أظهر احترافية عالية والتزامًا كبيرًا في عمله.

كما عبّرت إدارة شبيبة الساورة عن شكرها وامتنانها للمدرب لطفي بودراع على ما قدّمه للفريق من عمل جاد وروح مهنية وأخلاق رفيعة. متمنية له كل التوفيق والنجاح في مشواره المستقبلي.

بهذه الخطوة، تفتح إدارة النادي صفحة جديدة استعدادًا للاستحقاقات المقبلة. في انتظار الإعلان عن هوية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في المرحلة القادمة.