شبيبة الساورة تفوز بكأس الجمهورية لأقل من 17 سنة

حصد فريق شبيبة الساورة كأس الجمهورية على حساب مولودية الجزائر في النهائي المثير الذي جرى بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

وعرفت المباراة تواجد جماهيري كبيرة وخاصة من متابعين الفئات الصغرى، الذي آبوا أن يشاهدوا الفنيات لأشبال الكرة الجزائرية.

إلى جانب ذلك، حصد فريق شبيبة القبائل لأقل من 15 سنة لقب كأس الجمهورية بعد الفوز بالمباراة النهائية أمام وفاق المدينة بضربات الترجيح.

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