شبيبة الساورة تقترب من ضم مهاجم غور ماهيا الكيني

اقتربت إدارة شبيبة الساورة، من ضمان صفقة جديدة، في آخر أيام الميركاتو الشتوي الجاري، الذي سيختتم اليوم الاثنين، ويتعلق الأمر بهداف نادي غور ماهيا الكيني.

وكشف موقع “michezoafrika” بأن هداف غور ماهيا الكيني. بينسون أومالا، سيلتحق رسميا بشبيبة الساورة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن أومالا، سجّل في الموسم الحالي 9 أهداف رفقة غور ماهيا. بعدما كان قد سجل الموسم الماضي 26 هدفا، وأنهى المنافسة في وصافة هدافي الدوري.