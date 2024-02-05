إعــــلانات
الرياضة

شبيبة الساورة تقترب من ضم مهاجم غور ماهيا الكيني

بقلم محمد لمين صحراوي
شبيبة الساورة تقترب من ضم مهاجم غور ماهيا الكيني
  • 127
  • 0

اقتربت إدارة شبيبة الساورة، من ضمان صفقة جديدة، في آخر أيام الميركاتو الشتوي الجاري، الذي سيختتم اليوم الاثنين، ويتعلق الأمر بهداف نادي غور ماهيا الكيني.

وكشف موقع “michezoafrika” بأن هداف غور ماهيا الكيني. بينسون أومالا، سيلتحق رسميا بشبيبة الساورة، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

كما أبرز المصدر ذاته، بأن أومالا، سجّل في الموسم الحالي 9 أهداف رفقة غور ماهيا. بعدما كان قد سجل الموسم الماضي 26 هدفا، وأنهى المنافسة في وصافة هدافي الدوري.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/pQxUU
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر