شبيبة الساورة تقلص الفارق عن المولودية و الوفاق يقسو على “الحمراوة” بثلاثية

عرفت نتائج الجزء الثاني من الجولة 27 من الرابطة المحترفة، اليوم الجمعة، أحداثًا متباينة، أبرزها تعادل شبيبة القبائل خارج الديار أمام مستقبل الرويسات، وكذا تقليص الوصيف شبيبة الساورة الفارق عن المتصدر مولودية الجزائر لـ8 نقاط.

وفرضت شبيبة القبائل التعادل (1-1) على مضيفها مستقبل الرويسات، في مباراة متوازنة عكست رغبة الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية. وبهذا التعادل، رفعت الشبيبة رصيدها إلى 37 نقطة في المركز الثامن، مع مباراتين مؤجلتين أمام مولودية وهران وأولمبيك آقبو، ما يمنحها فرصة حقيقية للتقدم في سلم الترتيب.

في المقابل، بلغ مستقبل الرويسات النقطة 29 في المركز 13، ليبقى مهددًا بحسابات البقاء.

كما واصلت شبيبة الساورة عروضها القوية، بفوز عريض (3-0) أمام اتحاد خنشلة، لتقلص الفارق عن المتصدر مولودية الجزائر(مباراة مؤجلة) إلى ثماني نقاط، مستغلة خسارة هذا الأخير أمام النادي الرياضي القسنطيني بثنائية نظيفة.

ولحساب ذات الجولة، سقط أولمبيك آقبو أمام أولمبي الشلف بهدف دون رد بملعب ملعب بومزراق، ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الثالث. بالمقابل، ضمن أولمبي الشلف بقاءه رسميًا بعد بلوغ النقطة 34، مبتعدًا عن حسابات السقوط.

من جهته، حقق وفاق سطيف فوزًا لافتًا بثلاثية نظيفة على حساب مولودية وهران، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد وهران عند 42 نقطة في المركز الرابع، مهددًا بفقدان موقعه ضمن كوكبة المقدمة.

وعاد أتلتيك بارادو بفوز ثمين خارج الديار أمام مولودية البيض بهدف دون رد بملعب ملعب زكرياء مجدوب، ليرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز 14 ويُبقي يصارع على البقاء.

في المقابل، تأكد سقوط مولودية البيض إلى القسم الثاني هواة بعد موسم صعب لم يجمع فيه سوى 15 نقطة من 27 مباراة، ليكون أول المغادرين رسميًا.

للإشارة، لُعبت مواجهات الجولة 27 دون مواجهتي إتحاد الجزائر أمام ترجي مستغانم و شباب بلوزداد أمام نجم بن عكنون، نظرا لارتباطات الناديان العاصميان بنصف نهائي كأس الكونفيدرالية.