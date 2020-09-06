شبيبة الساورة تكرم موهبتها الصاعدة

كرمت إدارة فريق شبيبة الساورة، الشاب مهداوي إبراهيم، لاعب الفريق في صنف “الكتاكيت”، بعد ختمه حفظ القرآن الكريم.

ونشرت إدارة الساورة، عبر موقعها الرسمي، صورة الشاب مهداوي، بقميص الفريق، مبدية فخرها به، بعد ختمه حفظ القرآن.

وعلقت إدارة نادي الجنوب، “ما شاء الله، شبيبة الساورة، تتشرف ويسعدها تقمص ألوانهخا بمثل هؤلاء اللاعبين، وتتمنى مزيدا من العلم والأخلاق قبل دخول المستطيل الأخضر”.

يذكر أن الجناح الطائر، لصنف الكتاكيت، في فريق شبيبة الساورة، مهداوي إبراهيم، تمكن من ختم حفظ القرآن، وسنه لا يتجاوز 11 عاما.