شبيبة الساورة تكشف عن أول صفقة لها هذا الصيف

نجحت إدارة نادي شبيبة الساورة، اليوم الأحد، في حسم أول صفقة لها في الميركات الصيفي الجاري، وتحسبا للموسم الجديد.

وأعلنت إدارة الساورة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، عن تعاقدها مع حارس المرمى وليد وابدي.

كما أوضحت مسؤولي شبيبة الساورة، عن توقيع وابدي، على عقد يربطه بالفريق لثلاثة سنوات قادما من اتحاد بسكرة.

كما نشرت إدارة شبيبة الساورة، صور مستقدمها الجديد وليد وابدي، بقميص الفريق، عقب توقيعه على العقد.