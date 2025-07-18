شبيبة الساورة تكشف عن هوية طاقمها الفني الجديد

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الجمعة، عن تدعيم العارضة الفنية بطاقم جديد يضم نخبة من الكفاءات الوطنية.

يجمع بين الخبرة، التخصص، والاحترافية، في خطوة تهدف إلى إعادة بريق الفريق وتثبيت مكانته ضمن أندية الصف الأول في الدوري الجزائري.

و سيتولى المدرب لطفي بودراع مهمة المدير الفني للفريق الأول، وهو الاسم الذي يحظى باحترام واسع في الأوساط الكروية الوطنية لما يمتلكه من تجربة ميدانية وقراءة تكتيكية متزنة.

كما تم تعيين مصطفى جاليت كمدرب مساعد، وهو رجل ظلّ في كثير من النجاحات الفنية السابقة التي حققها مع فرق مختلفة. يملك جاليت رؤية تحليلية للعب، ويسهم بشكل مباشر في ضبط توازن الفريق داخل المستطيل الأخضر، خصوصًا في قراءة مجريات المباريات والتدخلات السريعة من على خط التماس.

كرة القدم الحديثة لم تعد تُدار فقط من خلال الغريزة الفنية، بل صارت تعتمد على التحليل الرقمي والفيديو، وهنا يبرز دور حسيني عبد الوهاب كمحلل أداء بالفيديو.

أما بخصوص المحضّر البدني، فقد تم تعيين الدكتور خادير في هذا المنصب، الركيزة الأساسية لضمان الجاهزية البدنية طوال الموسم، وتحقيق التوازن بين الجهد والراحة.

فيما تم تعيين، بلحاجي حسان، كمحضر بدني، المحنك و الخبير الذي يصقل مهارات حراس المرمى ويجهزهم للتألق في كل مباراة.