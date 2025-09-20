شبيبة الساورة تلحق بـ”سوسطارة” أول هزيمة هذا الموسم

عرفت الجولة الخامسة من البطولة المحترفة، اليوم السبت، نتائج مثيرة حملت معها تغييرات في الترتيب العام، أبرزها سقوط اتحاد العاصمة لأول مرة هذا الموسم.

وواصل مستقبل الرويسات تألقه في الصدارة.

شبيبة الساورة تُلحق أول هزيمة باتحاد العاصمة

شبيبة الساورة واصلت عروضها القوية، وحققت فوزًا ثمينًا على اتحاد العاصمة بهدف دون رد، بعد أن أطاحت في الجولة الماضية بشباب بلوزداد. أبناء الجنوب بلغوا النقطة 10 في وصافة الترتيب، متأخرين بفارق الأهداف فقط عن المتصدر مستقبل الرويسات.

أما الاتحاد، فتوقف رصيده عند 5 نقاط في المركز 13، بعدما جمعها من فوز وحيد أمام أتلتيك بارادو، وتعادلين أمام مولودية الجزائر واتحاد خنشلة، مع مباراة مؤجلة أمام شبيبة القبائل.

مولودية البيض تتعادل أمام شباب بلوزداد داخل الديار

انتهت مواجهة ملعب زكريا مجدوب بين مولودية البيض وشباب بلوزداد على وقع التعادل (1-1). المولودية حصدت ثاني نقطة لها هذا الموسم بعد بداية صعبة تميزت بثلاث هزائم، فيما رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 5 نقاط في المركز 11، حققها من فوز، تعادلين، وخسارة.

اتحاد خنشلة يواصل عادته بالتعادل

اتحاد خنشلة اكتفى مرة أخرى بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام ضيفه نجم بن عكنون، ليصل إلى النقطة 7، بعد سلسلة من النتائج المتوازنة ضمت ثلاثة تعادلات وفوز واحد أمام أولمبي الشلف.

أما نجم بن عكنون، فرفع رصيده إلى 5 نقاط، بفضل فوز وحيد أمام بارادو وتعادلين، مقابل خسارة واحدة أمام مولودية وهران.

للإشارة، تتبقى مواجهة واحدة مؤجلة لحساب الجولة الخامسة، والتي ستجمع بين شبيبة القبائل و ضيفه ترجي مستغانم، هذا الأربعاء، بملعب “حسين آيت أحمد”، بداية من الساعة السابعة مساءً.