شبيبة الساورة تنهزم أمام الكويت الكويتي في كأس العرب

انهزم فريق شببية الساورة بهدف مقابل صفر أمام الكويت الكويتي، اليوم الأربعاء، في إطار مباراة الذهاب من الدور الأول لمنافسة كأس العرب.

ودخل شبيبة الساورة غمار المنافسة لكأس الملك سلمان بقيادة المدرب مصطفى جاليت، على امل الذهاب بعيدا في المنافسة، لكنه البداية باءت بالفشل.

ويستقبل الفريق البشاري ، نفس الفريق الكويتي بعد 6 أيام فقط بملعب ميلود هدفي بمدينة وهران.

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