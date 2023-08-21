شبيبة الساورة تنهزم وديا أمام نجم بن عكنون

خاص فريق شبيبة الساورة، اليوم الإثنين، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق نجم بن عكنون، ضمن تربصهم الصيفي الجاري بالعاصمة.

وأنهى أشبال المدرب شريف حجار، الشوط الأول من هذه المباراة الودية التحضيرية، بنتيجة التعادل السلبي.

وتمكن فريق نجم بن عكنون، خلال الشوط الثاني من هذا اللقاء، من افتتاح باب التسجيل، في شباك الساورة.

وشهدت هذه المباراة اعتماد مدرب الساورة، شريف حجار، على تشكيلتين مختلفتين، للوقوف على جاهزية ومردود كل لاعب.