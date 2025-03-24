شبيبة الساورة تواجه أولمبيك أقبو في مباراة تحضيرية

يخوض فريق شبيبة الساورة، سهرة اليوم الإثنين، مباراة وديةي تحضيرية، في مواجهة نادي أولمبيك أقبو.

وكشفت إدارة شبيبة الساورة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن خوضها هذا اللقاء التحضيري، بملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية، انطلاقا من الساعة العاشرة ليلا.

ويسعى مسؤولي العارضة الفنية لكل من شبيبة الساورة، وأولمبيك أقبو، لاستغلال هذه المباراة للحفاظ على جاهوية لاعبيهم، واحسين المردود.

كما تدخل هذه المباراة، ضمن التحضيرات التي يجريها الفريقان، تحسبا لاستئناف منافسة البطولة المحترفة.