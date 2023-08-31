شبيبة الساورة تواجه الاتحاد السوفي وديا

برمجت إدارة فريق شبيبة الساورة، مباراة تحضيرية، لنهار اليوم الخميس، في مواجهة الصاعد الجديد الاتحاد الرياضي السوفي.

وتدخل هذه المباراة التي ستجمع شبيبة الساورة، بالاتحاد السوفي، والمقررة على الرابعة مساء، ضمن تحضيرات الفريقين لانطلاقة الموسم الجديد.

وتعد هذه المواجهة الودية، هي الثالثة لفريق شبيبة الساورة، ضمن التربص الصيفي الذي يخوضه الفريق حاليا.

ويسعى شريف حجار، مدرب شبيبة الساورة، من خلال هذه الودية التحضيرية، لاختبار مدى جاهزية لاعبيه، تحسبا لانطلاق بطولة الموسم الجديد.