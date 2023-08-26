شبيبة الساورة تواجه وديا اتحاد الحراش

يواصل فريق شبيبة الساورة، تحضيراته الصيفية الجارية بالعاصمة، استعداد لانطلاق بطولة المسوم الكروي الجديد.

وكشفت إدارة الساورة، عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن برمجة مباراة تحضيرية، في مواجهة اتحاد الحراش.

كما أوضح ذات المصدر، بأن هذه المباراة مقررة أمسية اليوم السبت، انطلاقا من الخامسة والنصف مساء، بملعب “دالي ابراهيم” بالعاصمة.

يذكر أن فريق شبيبة الساورة، انهزم بهدف دون رد، في مباراته التحضيرية الماضية، والتي جمعته بالصاعد الجديد نجم بن عكنون.