شبيبة الساورة توقع عقد شراكة مع “أوريدو” الجزائر

أعلن نادي شبيبة الساورة ومؤسسة “أوريدو” الجزائر، اليوم الأربعاء، عن التوقيع الرسمي على عقد رعاية بين متعامل الهاتف النقال والنادي. في خطوة تعكس التزام المؤسسة المتواصل بدعم الرياضة الوطنية والوقوف إلى جانب فئة الشباب.

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم المواهب المحلية ومرافقة الطاقات الشابة، بما يسهم في تطوير المشهد الرياضي الوطني وتعزيز القيم الإيجابية المرتبطة بالرياضة.

وأكد الطرفان أن هذه الرعاية تمثل بداية تعاون يهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية تخدم النادي وجماهيره، وتدعم مسيرة الشباب نحو مزيد من التألق والنجاح.