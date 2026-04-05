شبيبة الساورة توقف سلسلة انتصارات الرائد مولودية الجزائر

تلقى المتصدر مولودية الجزائر هزيمة أمام مضيفه شبيبة الساورة بنتيجة هدفين مقابل واحد، في مواجهة جمعتهما سهرة الأحد. ضمن فعاليات الجولة الـ25 من الرابطة المحترفة لكرة القدم.

ودخل الفريق العاصمي اللقاء بعزيمة تأكيد صدارته. وتمكن من افتتاح باب التسجيل مبكرًا عن طريق مهاجمه زكرياء نعيجي في الدقيقة 15. بعد بداية قوية فرض فيها سيطرته على مجريات اللعب.

غير أن رد أصحاب الأرض لم يتأخر، إذ كثفوا من محاولاتهم الهجومية إلى غاية اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. حين تمكن نصر الدين زعلاني من تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع (45+2)، معيدًا المباراة إلى نقطة الصفر.

وفي الشوط الثاني، واصل فريق شبيبة الساورة ضغطه مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، في حين تراجع أداء مولودية الجزائر مقارنة ببداية اللقاء.

هذا الضغط أثمر هدفًا ثانيًا في الدقيقة 81 عن طريق إسماعيل سعدي، الذي منح فريقه الأسبقية وقاده لتحقيق فوز ثمين أمام متصدر البطولة.

ورغم هذه الهزيمة، لا يزال مولودية الجزائر يحافظ على صدارة الترتيب برصيد 52 نقطة. بفارق مريح يبلغ 9 نقاط عن ملاحقه المباشر شبيبة الساورة، التي أكدت من جهتها طموحها في المنافسة على المراكز المتقدمة مع اقتراب نهاية الموسم.