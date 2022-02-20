شبيبة الساورة تُسقط ليوباردز الإسواتيني بثنائية

فاز فريق شبيبة الساورة سهرة اليوم الأحد أمام الضيف رويال ليوباردز الإسواتيني.

موقعة ملعب 05 جويلية 1962 الأولمبي انتهت بتفوق أبناء بشار بهدفين دون رد.

كما سجل اللاعب بلعيد حميدي الهدف الأول للمحليين في الدقيقة ال9 من ركلة جزاء.

قبل أن يضيف الثاني محمد الأمين حامية بذات الطريقة في الدقيقة 90+3.

اللقاء يدخل لحساب الجولة الثانية من المجموعة B لدور مجموعات منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وبعد هذا الفوز وصل أشبال المدرب التونسي قيس اليعقوبي للنقطة ال3 بعد خسارتهم في الجولة الأولى.