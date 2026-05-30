شبيبة الساورة تُطمئن بخصوص شبح الحرمان من الاستقدامات

طمأنت إدارة نادي شبيبة الساورة، أنصار الفريق بشأن وضعية النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في قضية اللاعب النيجيري السابق ثانكقود ميخائيل.

وأفادت إدارة وصيف البطولة المحترفة، بأنها تلقت مراسلة من “الفيفا”. تقضي باستكمال تسديد مبلغ 3 آلاف دولار أمريكي. والمتعلقة بالشطر المتبقي من حقوق التكوين الخاصة بالنيجيري ثانكقود ميخائيل لموسم 2023-2024.

مشيرة إلى أنها باشرت فورًا إجراءات تسديد المبلغ المستحق وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، التزامًا منها باحترام جميع التزاماتها تجاه الهيئات الكروية الدولية.

كما طمأنت كافة الأنصار ومحبي الفريق بأن هذه الوضعية لن تؤثر على عملية الاستقدامات أو تأهيل اللاعبين. باعتبار أن تسوية الملف تتم في الآجال المحددة ووفق الإجراءات القانونية اللازمة.