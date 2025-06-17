شبيبة الساورة تُطيح بأتلتيك بارادو وتخطف المركز الرابع

حقّقت شبيبة الساورة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفها أتلتيك بارادو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 29 من الرابطة المحترفة.

لتقلب بذلك موازين الترتيب وتقتنص المركز الرابع من ضيفها بفارق نقطة وحيدة.

المواجهة التي احتضنها ملعب 20 أوت ببشار كانت مثيرة ومفتوحة على جميع الاحتمالات. إذ تمكن أصحاب الأرض من فرض أسلوبهم وتحقيق الأهم، في وقت لم يشفع الأداء الجيد لأبناء بارادو في الخروج بنتيجة إيجابية، رغم تسجيلهم هدفين.

بفضل هذا الانتصار، رفعت شبيبة الساورة رصيدها إلى 42 نقطة. متجاوزة أتلتيك بارادو الذي تجمّد رصيده عند النقطة 41. ليحتل بذلك المركز الخامس.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة للفريق الصحراوي في سعيه لإنهاء الموسم في مركز مشرف.

وسيكون ختام الموسم حاسمًا بالنسبة للطرفين، إذ تتنقل شبيبة الساورة لمواجهة النادي الرياضي القسنطيني على أرضية ملعب الشهيد حملاوي. في لقاء صعب أمام منافس يسعى بدوره لضمان مركز متقدم.

من جهته، سيكون أتلتيك بارادو على موعد مع استضافة ترجي مستغانم، في لقاء لا يقل أهمية. إذ سيسعى لتعويض تعثره الأخير واستعادة موقعه في جدول الترتيب.