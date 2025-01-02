شبيبة الساورة ثاني المتأهلين للدور الـ16 من كأس الجمهورية

تمكن نادي شبيبة الساورة، اليوم الخميس، من التأهل للدور الـ16 من منافسة كأس الجزائر، بعد فوزه أمام اتحاد خنشلة في الدور الـ32.

وتفوق نسور الجنوب على اتحاد خنشلة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. في المباراة الت احتضنها ملعب 20 أوت ببشار، وامتدت إلى الشوطين الإضافيين، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف في كل شبكة.

ويعد نادي شبيبة الساورة، ثاني المتأهلين للدور الـ16 من كأس الجزائر، بعد مولودية الجزائر، وسيلاقي “نسور الجنوب” في الدور المقبل من المنافسة، الفائز من مواجهة رائد القبة وغالي معسكر.