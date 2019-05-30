شبيبة الساورة “مستغربة” لإستبعادها من البطولة العربية !

أبدت إدارة شبيبة الساورة “استغرابها” للخيارات والدعوات الموجهة من قبل الإتحاد العربي لكرة القدم لمولودية الجزائر و شباب قسنطينة للمشاركة في النسخة القادمة من كأس العرب للأندية البطلة رغم أنهما أنهيا البطولة الوطنية خلف ممثل الجنوب في الترتيب.

ووصف رئيس مجلس الإدارة لنادي شبيبة الساورة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الدعوات الموجهة لهاذين الناديين بأنه ”أمر مثير للإستغراب”.

وأضاف مامون حمليلي إن “شبيبة الساورة لم تستغل مرتبتها الرابعة في البطولة للمشاركة في كأس العربي ونحن نطالب من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم تثمين الأندية التي تستحق ذلك” معربا في ذات الوقت عن أمله في أن تعامل أندية الرابطة المحترفة الأولى موبيليس “سواسية” وأن تمنح ”الحظوظ لكل واحد منها بما يسمح لها أن تشارك في مثل هذه المنافسات”.

نفس ردود الفعل سجلت أيضا في صفوف أنصار هذا النادي الصاعد من الجنوبي حيث قال رئيس لجنة الأنصار بدوره أنه ” فوجىء” من هذه الدعوات.

وأكد محمد بغلاب بقوله إنه “أمر مفاجئ بالنسبة لنا أن يتم دعوة أندية أنهت أطوار البطولة الوطنية في المرتبتين السادسة والسابعة وليس نحن”.

وتأتي ردود الفعل لمسيري شبيبة الساورة عقب إعلان الإتحادية الجزائرية لكرة القدم أمس الأربعاء عبر موقعها على الإنترنت أن الإتحاد العربي أرسل لها بريدا يتضمن دعوة مولودية الجزائر وشباب قسنطينة للمشاركة في منافسة كأس العرب للأندية لموسم 2019 /2020 .