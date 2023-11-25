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الرياضة

شبيبة الساورة يحسم مباراته أمام أولمبي الشلف

بقلم عزيز طالبي
شبيبة الساورة يحسم مباراته أمام أولمبي الشلف
شبيبة الساورة
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تمكن فريق شبيبة الساورة من الفوز أمام الضيف جمعية الشلف بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 ضمن الجولة السابعة من الرابطة المحترفة الأولى.

وسجل ثلاثية الساورة كل من تقي الدين سعد وبلطرش و سعدي، في حين سجل ثنائية الشلف أغبانغو.

وصعد أبناء الجنوب إلى المرتبة السادسة في سلم ترتيب البطولة، على أمل اللحاق بالمراكز الثلاث الأول و اللعب على مرتبة في البوديوم نهاية الموسم.

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