شبيبة الساورة يحقق أول انتصار هذا الموسم على حساب أولمبي الشلف

تمكن فريق شبيبة الساورة من حصد أول فوز له هذا الموسم، بعد تغلبه على أولمبي الشلف بنتيجة (1-0)، في المباراة التي احتضنها ملعب 20 أوت ببشار لحساب الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد المهاجم حامية في الدقيقة 22 من الشوط الأول، مانحًا أصحاب الأرض انتصارًا ثمينًا أنهى به سلسلة النتائج السلبية منذ انطلاق الموسم.

وبهذا الفوز، رفع “نسور الجنوب” رصيدهم إلى أربع نقاط، بعدما خسروا في الجولة الأولى أمام مستقبل الرويسات وتعادلوا في الجولة الثانية مع وفاق سطيف.

في المقابل، واصل أولمبي الشلف بدايته الصعبة، حيث تكبد خسارته الثانية على التوالي بعد الهزيمة داخل الديار أمام اتحاد خنشلة، واكتفى في الجولة الأولى بتعادل سلبي أمام أتلتيك بارادو.