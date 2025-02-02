شبيبة الساورة تدعم صفوفها بمدافع ومهاجم إيفواري

تمكنت إدارة فريق شبيبة الساورة، من حسم صفقتين جديدتين، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري، وتحسبا لمرحلة العودة من البطولة المحترفة.

وأعلنت إدارة شبيبة الساورة، عبر الصفحة الرسمية للفريق على “فايس بوك”، تعاقدها مع المهاجم الإيفواري، ستيفان رحيم جاي، قادما من فريق سان بيدرو.

كما كشف مسؤولو نادي الجنوب، عن تعاقدهم أيضا، مع المدافع نصر الدين زعلاني، لمدة موسمين، قادما من نادي الخالدية البحريني.

وتأمل إدارة فريق شبيبة الساورة، من خلال تدعيماتها الشتوية، في عودة الفريق بقوة خلال مرحلة الإياب، لانهاء الموسم في مركز مشرف.