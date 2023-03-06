شبيبة الساورة يفتتح مشواره في البطولة العربية بمواجهة الكويت الكويتي

تعرف فريق شبيبة الساورة، اليوم الإثنين، على أول منافسيه في الطبعة الجديدة من البطولة العربية للأندية، خلال القرعة التي أجريت بالسعودية.

ووضعت هذه القرعة، فريق شببية الساورة، في مواجهة نادي الكريت الكويتي، في الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية.

كما حددت القرعة، خوض مباراة الذهاب بين ممثل الجزائر في هذه البطولة، ومنافسه الكويت الكويتي، بالكويت.

فيما يستقبل فريق شبيبة الساورة، منافسه نادي الكويت الكويتي، في لقاء العودة المقرر بالجزائر، لتحديد المتاهل للدور المقبل.