شبيبة الساورة يفوز وديا بثنائية على جمعية وهران

خاض فريق شبيبة الساورة، اليوم الخميس، مباراة ودية تحضيرية، جمعته بفريق جمعية وهران، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف البطولة.

ونجح نسور الجنوب، في انهاء الشوط الاول من هذا اللقاء لصالحهم، بنتيجة هدفين دون رد، بفضل كل من بلطرش، وساعد.

وخلال الشوط الثاني، تمكن فريق جمعية وهران، من تقليص الفارق، لتنتهي هذه المباراة التحضيرية لصالح شبيبة الساورة بهدفين لهدف.

يذكر أن فريق شبيبة الساورة، كان قد تعادل بهدف لمثله، في المبارة التحضيرية الأولى، التي جمعته بمولودية وهران.