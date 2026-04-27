شبيبة الساورة يفوز وديا بخماسية على أجيال الصحراء

خاض فريق شبيبة الساورة، مباراة ودية تحضيرية، أمام فريق أجيال الصحراء، استعدادا لمبارياتهم المتبقية من الموسم الجاري للبطولة.

وحقق أشبال المدرب عبد القادر عمراني، فوزا عريضا في هذه المباراة التحضيرية، بنتيجة خمسة أهداف كاملة، دون رد.

وتداول على تسجيل أهداف شبيبة الساورة، في هذا اللقاء، كل من: عياد، يوسف أنس (ثنائية)، واللاعب سعادي (ثنائية).

يذكر أن فريق شبيبة الساورة، سيواجه في مباراته المقبلة من البطولة المحترفة، مضيفه ترجي مستغانم، برسم الجولة الـ28 من البطولة.