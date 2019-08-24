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شبيبة القبائل أمام مهمة صعبة في السودان

الرياضة
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شبيبة القبائل أمام مهمة صعبة في السودان
بقلم كريم.تيغرمت

يخوض فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، مواجهة صعبة وحاسمة، أمام المريخ السوداني، لحساب لقاء العودة للدور التصفوي لرابطة أبطال إفريقيا.

ويطمح أشبال المدرب هوبر فيلود، لتحقيق نتيجة إيجابية بملعب “أم درمان”، لضمان التأهل للدور المقبل،على حساب نادي المريخ.

وبإمكان “الكناري”، ضمان التأهل للدور المقبل من هذه المنافسة، في حال تمكنهم من الحفاظ على عذرية شباكهم، في هذه المواجهة.

يذكر أن مباراة الذهاب لحساب ذات الدور، والتي احتضنها ملعب “الوحدة المغاربية” ببجاية، انتهت لصالح شبيبة القبائل، بنتيجة 1-0.


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