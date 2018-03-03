شبيبة القبائل- إتحاد البليدة رسميا هذا الثلاثاء بملعب 5 جويلية

قررت لجنة تنظيم كأس الجمهورية أن يتم لعب مُباراة دور الربع النهائي بين شبيبة القبائل وإتحاد البليدة بملعب 5 جويلية.

وأشارت مصادر تلفزيون “النهار” بأن اللقاء سيُقام يوم الثلاثاء وفقا لما تقرر بعد إجتماع رئيس “الفاف” خير الدين زطشي برئيس لجنة تنظيم الكأس.

وعمل الرجل الأول في الإتحاد الجزائري لكرة القدم على حسم الأمور بشكل نهائي بالإستناد على القانون، وبعيدا عن أي ضغوطات أخرى.

يُشار بأن محل إقامة هذه المواجهة تسبب في لغط كبير على الساحة الكُروية مؤخرا، لإصرار “الجياسكا” على الإستقبال بتيزي وزو.

وهذا في وقت رفضت لجنة تنظيم المُنافسة ذلك بسبب عدم إمتلاك ملعب “أول نوفمبر” لطاقة إستعابية تصل لـ20 ألف مقعد مثلما تنص عليه قوانينها.

ومن المُنتظر أن يُخلف قرار نقبل اللقاء للمُركب الأولمبي ردود فعل جديدة من طرف إدارة “الكناري”.