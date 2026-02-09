شبيبة القبائل.. الرئيس الجديد عادل بودجة يتسلم مهامه رسميًا من ولد علي

تسلم الرئيس الجديد لشبيبة القبائل، عادل بودجة، مهامه رسميا في منصبه، مساء اليوم الاثنين، خلال مراسم تسليم واستلام المهام مع سلفه، الهادي ولد علي.

في خطوة تتفتح صفحة جديدة في تاريخ الفريق، عنوانها الاستقرار والعمل من أجل مستقبل أفضل.

وجرت مراسم تسليم المهام في أجواء تنظيمية عكست روح المسؤولية والاستمرارية داخل النادي، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل وفق رؤية واضحة تخدم مصلحة شبيبة القبائل وتلبي تطلعات أنصارها.

وتبقى الآمال معلقة على الرئيس عادل بودجة لقيادة شبيبة القبائل نحو الاستقرار والنجاح، في ظل طموحات كبيرة لإسعاد الجماهير واستعادة بريق النادي على المستويين الوطني والقاري.