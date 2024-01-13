شبيبة القبائل تؤكد أمام لايصو وإتحاد خنشلة تفوز بثنائية

أسفرت نتائج الجولة الـ 13 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن مفاجأت من بعض الفرق ونتائج منتظرة مثل فوز شبيبة القبائل.

و تمكن فريق شبيبة القبائل الفوز بثنائية مقابل واحد في المباراة التي جرت بملعب 1 نوفمبر بتيزي زو، ليزيد من متاعب جمعية الشلف.

وسجل ثنائية “الكناري” المتألق رضوان بركان في الدقيقتين 34 في حين سجل الهدف الوحيد جمعية الشلف من قبل محمد سويبع.

فيما حقق فريق إتحاد خنشلة الفوز بثنائية نظيفة أمام واد سوف، ما زاد من معاناته من سلسلة النتائج السلبية المحققة.

نتائج المباريات:

إ خنشلة 2 – 0 و سوف

ش القبائل 2 – 1 ج الشلف

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