شبيبة القبائل تؤكد غياب سوياد شهرا كاملا

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل، اليوم الأربعاء، عن غياب مدافعها المحوري، بدر الدين سوياد، لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، بسبب الإصابة.

وكان قائد الكناري، قد تعرض أمس الثلاثاء لإصابة خطيرة، في لقاء فريقه أمام المضيف شباب قسنطينة، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ 17 من البطولة.

وغادر سوياد، المواجهة اضطراريا بعدما وجد صعوبات كبيرة في العودة، لتكشف الفحوصات التي أجراها اليوم، حاجته لـ 3 إلى 4 أسابيع راحة، ولم تكشف إدارة النادي القبائلي في المقابل، طبيعة أو نوعية الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

يذكر أن الشبيبة تنتظرها مواجهات حاسمة بداية من لقاء السبت القادم، أمام فيتا كلوب الكونغولي، برسم الجولة الـ 4 من دور مجموعات “الشامبينز ليغ” إلى جانب مواجهات صعبة في البطولة، في سبيل تفادي شبح السقوط.