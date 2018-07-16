شبيبة القبائل تباشر تحضيراتها بألمانيا

انطلق التربص التحضيري الثاني لفريق شبيبة القبائل، اليوم الإثنين، بمدينة “باد دورخيم” الألمانية، استعدادا للموسم الكروي المقبل.

وخاض رفقاء مهدي بن علجية صباح اليوم، أول حصة تدريبية لهم بألمانيا بمقر إقامة الفريق، تحت إشراف مدرب الفريق فرانك دوماس.

وتعمل التشكيلة القبائلية على التحضير لأول مباراة ودية لها خلال هذا التربص، والمقررة غدا الثلاثاء أمام نادي نادي ساربروخ الألماني.

وسيستغل المدرب الجديد للشبيبة فرصة هذا التربص والمباريات الودية المبرمجة، للفصل في مصير الثلاثي الإفريقي، مع الفريق.

وتعلق إدارة “الكناري”، آمالا كبيرة على هذا التربص للوصول بالفريق إلى المستوى المطلوب، لتحقيق انطلاقة قوية في الموسم المقبل.