شبيبة القبائل تباغت “الحمراوة” وقمة الساورة وسطيف تنتهي بالتعادل

أسفرت مباريات الجولة الثامنة من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم السبت، عن نتائج متباينة و غير منتظرة من الوقت نفسه، خاصة الفوز الكبير لشبيبة القبائل.

وخطف شبيبة القبائل فوزا ثمينا أمام المستضيف مولودية وهران في قمة الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة الأولى.

وفاز “الكناري” بثلاثية مقابل واحد في مدينة الباهية، في حين عرف القمة الأخرى بين شبيبة الساورة ووفاق سطيف بالتعادل السلبي، و هي النتيجة التي لا تخدم أبناء مدينة بشار.

كما فاز فريق جمعية الشلف بثنائية مقابل 0 أمام الإتحاد الرياضي لواد سوف، ليؤكد عودته القوية إلى الرابطة المحترفة

وجاءت النتائج كالتالي:

ج الشلف 2 – 0 إ واد سوف

ش الساورة 0 – 0 و سطيف

م وهران 1 – 3 ش القبائل

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