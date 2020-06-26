شبيبة القبائل تبدي موقفها من إستئناف البطولة

الرياضة
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شبيبة القبائل تبدي موقفها من إستئناف البطولة
بقلم كريم.تيغرمت

عبّرت إدارة نادي شبيبة القبائل، عن استعدادها لاستئناف منافسة البطولة الوطنية، حالما سمح الوضع الصحي بذلك، كما أبدت رأيها في حال تقرر عدم استئناف الموسم.

وكشفت إدارة النادي القبائلي، عبر الحساب الرسمي للفريق، أنها تلقت استفسارا من الرابطة الوطنية المحترفة، حول مدى استعدادها لاستئناف المنافسة، مع منح اقتراحات في هذا الخصوص.

وأكدت إدارة الكناري، أنها عبّرت لمسؤولي الرابطة، عن استعدادهم التام لاستئناف المنافسة، عندما يسمح الوضع الصحي بذلك.

وفي المقابل، طالبت إدارة الشبيبة، الإعلان عن موسم أبيض، دون تحديد البطل، في حال تقرر عدم استئناف الموسم الكروي، وبدون سقوط أي نادي للمحترف الثاني.


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